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    Ватцке: «Нет никаких договоренностей с Пересом насчет игроков «Боруссии» Д»

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о том, что во время матча Лиги чемпионов против «Реала» он обсуждал с президентом мадридцев Флорентино Пересом возможные трансферы.

    «Я действительно ужинал с Флорентино Пересом, и мы сидели рядом на стадионе, но не потратили ни секунды на разговоры об игроках «Боруссии». Нет никаких договоренностей», – сказал Ватцке.

    Ранее сообщалось, что «Реал» интересовался возможностью приобретения Пьера-Эмерика Обамеянга, Юлиана Вайгля и Усмане Дембеле.

    Источник: Goal.com

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    09.12.2016 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 9 декабря 2016, 23:40

      А что Пересу сейчас обсуждать покупки ...Реалу запрет на трансферы , не зимой , ни летом , трансферов не будет ... Ток если Перес пытался какого игрока Реала втюхать ...

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