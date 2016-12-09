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    Ван ден Бром: «Понятно было, что «Зениту», эта игра важна не настолько, насколько нам»

    Главный тренер АЗ Джон ван ден Бром поделился впечатлениями после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита», досрочно гарантировавшего себе первое место в группе.

    «Увлекательная встреча. Гордимся, что выиграли и вышли в плей-офф. Понятно было, что «Зениту», возможно, эта игра важна не настолько, насколько нам. Но все равно их класс сказывался. Во втором тайме они едва не переломили ход матча, как уже бывало у них на протяжении группового турнира», – сказал ван ден Бром.

    Эта победа позволила АЗ занять второе место в группе и выйти в 1/16 финала.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2016 00:31
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 декабря 2016, 01:14

      ...И не позволила Зениту подтвердить свой класс.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -16

      мыцык > Par Mezan 9 декабря 2016, 10:52

      Это он о чём?

      -3
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