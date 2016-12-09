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    Луческу: «Много позиций надо укреплять. Нужны новые игроки»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (2:3) заявил о необходимости укрепить состав.

    «Много позиций надо укреплять. Не будем забывать, что средний возраст нашей команды к моменту моего прихода был 29 лет. За счет Мака и Жулиано он смог чуть снизиться, но все равно достаточно высок. Нужны новые игроки, которые смогут поднять уровень команды.

    С годами игроки не становятся моложе, с возрастом сложнее восстанавливаться», – сказал Луческу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2016 00:00
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 декабря 2016, 23:27

      Как Гарая отпустили - до сих пор в голове не укладывается !

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      Рейтинг: +45

      Тим2015 9 декабря 2016, 19:03

      Типа отмазался

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 декабря 2016, 18:55

      ...Надо поискать таланты в сугробах, среди строителей зенькиного Колизея. Накормить, обогреть, одеть.... сука, будут бегать по полю за тарелку плова, как рональды с мхитарянами!.

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      Рейтинг: +3549

      momwig_ 9 декабря 2016, 13:31

      Да уж, у кого надо укреплять все позиции - так это Зенит ))) два состава почти равных могут набрать. Стрелки переводит цыган.

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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > momwig_ 9 декабря 2016, 16:30

      Меняйте цыгана,на туркмена!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 декабря 2016, 11:20

      Скоро Газпром обанкротится с такими затратами.

      1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > vgarakh 9 декабря 2016, 11:43

      Можешь не беспокоится за Газпром, клуб не может тратить больше чем зарабатывает сам.

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      Рейтинг: -16

      мыцык 9 декабря 2016, 10:37

      Тренерский гений бля..,а песни всё теже.

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      Рейтинг: +324

      hellkid 9 декабря 2016, 10:05

      а старых куда девать?)

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > hellkid 9 декабря 2016, 11:42

      надо отпускать ,но отпускать с умом,при всём уважении к АВБ его покупки завели клуб в тупик или его безразличие к действиям скаутов клуба,что то одно из двух!!!!!

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 9 декабря 2016, 10:04



      Луческу это засланый казачек он или тупой или уже старый и мозги засохли как может нравится самый никчемный игрочишка а тренер который не может выстроить оборону команды просто полный ноль никогда еще Зенит не играл так УЖАСНО в оборонеда кстати у него и Шахтар играл в защите не важно но там хоть нападающие были на порядок выше зенитовских да и Пятов кстати был такой же как Лодыркин но он упорно ставил его в ворота вот и делай те выводы нужен ли Зениту такой тренеришка

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Garrincha58 9 декабря 2016, 11:38

      А каком построении обороны ты ведёшь речь если опытнейшие игроки как Кришито, Ломбертс, Хави Гарсия ,Нету совершают не тактические ошибки ,а индивидуальные, в таких случаях тренер бессилен, да и игроки с годами не становятся быстрее,при всём уважении к этим игрокам.

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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 декабря 2016, 09:39

      Новые песни о старом.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 декабря 2016, 09:02

      Чтобы кого-то купить, надо кого-то продать! Не знаешь кого, помогу: дзюба, жирков, юсупов, рукивбоки, новосельцев.

      -2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > С-Пб on-line 9 декабря 2016, 11:30

      У клуба достаточно денег с продажи Халка ,билетов ,атрибутики, по сути Зенит единственный клуб в России работающий в прибыль,и потому Fair Play не страшен,а вот некоторых игроков действительно стоит продать дыбы разгрузить зарплатную ведомость.

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Lenin26 9 декабря 2016, 12:32

      Не скажи, комиссия финансовая уефа ухо навострила ещё с покупки Витселя и Халка, поэтому они внимательно бдят

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > С-Пб on-line 9 декабря 2016, 17:41

      Может быть,точно не знаю,но точно знаю что до покупки Халка и Витселя клуб в течении 3-4 лет вообще не покупал игроков, да и после не много тратили.

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