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    Голкиперу «Карабаха» грозит шесть лет тюрьмы за ДТП, в котором погиб ребенок

    Вратарь «Карабаха» Эмиль Балаев попал в дорожно-транспортное происшествие, по причине которого скончался шестимесячный ребенок, передает Qafqazinfo. Страж ворот двигался за рулем «BMW X5» и столкнулся с «Мерседесом», в котором находилась семья Багировых.

    В результате аварии погиб ребенок, а его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии. Балаев задержан, ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

    Напомним, сегодня состоится матч группового этапа Лиги Европы между «Карабахом» и «Фиорентиной».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 13:42
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