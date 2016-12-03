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    Бундеслига. «РБ Лейпциг» обыграл «Шальке-04» и продолжает возглавлять турнирную таблицу

    В матче 13-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» у себя дома добился победы над «Шальке-04» – 2:1. Отметим, что защитник гостей Сеад Колашинац сумел поразить свои и чужие ворота.

    Таким образом, клуб из Лейпцига продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, опережая идущую на втором месте «Баварию» на три очка. «Шальке-04», имея в активе 17 баллов, расположился на восьмом месте.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

    РБ Лейпциг – Шальке-04 – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вернер, 2 (с пенальти); 1:1 – Колашинац, 31; 2:1 – Колашинац, 47 (в свои ворота).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 22:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      dfg34te 4 декабря 2016, 01:24

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/monah

      0
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      Рейтинг: +24

      - k a r m a f o x x 4 декабря 2016, 00:26

      Походу Ред Булл реально окрыляет)

      0
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      Рейтинг: +9

      GreyKardinal 3 декабря 2016, 22:27

      Лестер №2

      -2
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