Бундеслига. «РБ Лейпциг» обыграл «Шальке-04» и продолжает возглавлять турнирную таблицу

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В матче 13-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» у себя дома добился победы над «Шальке-04» – 2:1. Отметим, что защитник гостей Сеад Колашинац сумел поразить свои и чужие ворота.
Таким образом, клуб из Лейпцига продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, опережая идущую на втором месте «Баварию» на три очка. «Шальке-04», имея в активе 17 баллов, расположился на восьмом месте.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур
РБ Лейпциг – Шальке-04 – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Вернер, 2 (с пенальти); 1:1 – Колашинац, 31; 2:1 – Колашинац, 47 (в свои ворота).