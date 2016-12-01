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    Леоненко вновь жестко раскритиковал киевское «Динамо»

    Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что эпоха превосходства столичной команды уже в прошлом.

    «Динамо» – самая популярная команда, потому что дед, прадед, тетя, папа болели. Но на самом-то деле «Динамо» закончилось в 1986 году.

    Я потому-то и критикую «Динамо», потому что знаю: болельщики ждут другого, особенно те, которые видели Бессонова. Ребров считает людей на стадионе. Лучше пусть думает, как играть.

    Не «Динамо» выиграло чемпионство, а Федерация футбола помогла выиграть, да еще и занятость «Шахтера», – сказал Леоненко в интервью порталу «Аристократы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2016 07:16
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 2 декабря 2016, 23:25

      и что теперь?... конечно в прошлом. Она закончилась после ухода Шевченка в Милан. От силы после ЧМ 2006 года.

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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 декабря 2016, 08:47

      Последняя его фраза правдива

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