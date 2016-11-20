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    Мини-футбол. «Сибиряк» нанес сокрушительное поражение «Ухте», «Синара» спаслась от поражения в матче с «Диной»

    В матче 8-го тура Суперлиги лидер чемпионата «Сибиряк» на родном паркете нанес сокрушительное поражение «Ухте», девять раз поразив ворота соперника и в ответ получив лишь два гола – 9:2.

    Из других результатов отметим уход от поражения на последней минуте «Синары» в матче против «Дины», а также уверенную победу КПРФ над сыктывкарской «Новой Генерацией».

    Чемпионат России. Суперлига. 8-й тур

    Тюмень – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 0:0

    Динамо (Московская область) – Норильский Никель (Норильск) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Филиппов, 26; 1:1 – Сергеев, 26; 2:1 – Робиньо, 34.

    Синара (Екатеринбург) – Дина (Москва) – 5:5 (3:1)

    Голы: 1:0 – Аширов, 4; 2:0 – Герасимов, 10; 3:0 – Аширов, 11; 3:1 – Эскердинья, 16; 3:2 – Разоренов, 29; 4:2 – Агапов, 32; 4:3 – Прудников, 34; 4:4 – Эскердинья, 40; 4:5 – Разоренов, 43; 5:5 – Демин, 50.

    Сибиряк (Новосибирск) – Ухта – 9:2 (5:1)

    Голы: 0:1 – Максимов, 5; 1:1 – Лео Сантана, 7; 2:1 – Жоан, 13; 3:1 – Иванов, 16 (10м); 4:1 – Иванов, 17; 5:1 – Покотыло, 21; 6:1 – Иванов, 31; 7:1 – Лео Сантана, 38; 8:1 – Плахов, 42; 9:1 – Костюков, 45 (в свои ворота); 9:2 – Филимонов, 50.

    Новая Генерация (Сыктывкар) – КПРФ (Москва) – 2:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Адри, 11; 0:2 – Паулиньо, 16; 0:3 – Бикбулатов, 32; 0:4 – Денисов, 35; 1:4 – Сосковец, 42; 1:5 – Бикбулатов, 47; 2:5 – Соколов, 48; 2:6 – Бикбулатов, 49.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2016 22:00
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