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    Червиченко: «ЦСКА немного проспал смену поколений»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером», а также высказался о проблемах московского клуба. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ПФК ЦСКА» и начнется в 20:00 по московскому времени. В первой игре соперники разошлись миром – 2:2.

    «Армейцам вообще грустно в этой Лиге чемпионов. Сказываются все эти потери: и из-за допинга, и медицинские. Плюс наслаивается неуверенность Акинфеева, усталость защиты, возрастной состав... ЦСКА немного проспал смену поколений. Поэтому, думаю, у армейцев все будет невесело с «Байером», – сказал Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.11.2016 00:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 22 ноября 2016, 19:24

      наслаивается неуверенность Акинфеева
      Этот ЧЕЛОВЕК смотрел хотя бы 1 игру в ЛЧ? например с МОнако в Москве

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      andrey23popov 22 ноября 2016, 09:59

      мда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 ноября 2016, 09:43

      У Червя никак деньги закончились? Что-то он во все дыры суется своей рожей засветиться...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 ноября 2016, 05:05

      Спартак поносил, теперь за ЦСКА принялся.Одно слово червь.

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 22 ноября 2016, 01:14

      И продолжают спать!

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 ноября 2016, 01:09

      Как знать?

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 ноября 2016, 01:00

      Немного? Да у них полный запуск смены поколений.

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 22 ноября 2016, 00:59

      молчи боров.только тявкаешь

      -1
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