Анчелотти: «Доволен игрой против «Боруссии» Д, но не результатом»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал исход матча 11-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (0:1).

«Мы огорчены поражением в этой тяжелой игре. Соперник хорошо начал матч, однако мы затем сумели вернуться в игру. Через 20 минут мы выглядели лучше.

Я доволен игрой своих футболистов против такого сильного соперника, но не результатом», – сказал Анчелотти.