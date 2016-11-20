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    Анчелотти: «Доволен игрой против «Боруссии» Д, но не результатом»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал исход матча 11-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (0:1).

    «Мы огорчены поражением в этой тяжелой игре. Соперник хорошо начал матч, однако мы затем сумели вернуться в игру. Через 20 минут мы выглядели лучше.

    Я доволен игрой своих футболистов против такого сильного соперника, но не результатом», – сказал Анчелотти.

    Источник: ФК «Бавария»

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    20.11.2016 01:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +187

      teodogat 20 ноября 2016, 23:22

      А что случилось с не такими сильными Хофенхаймом и Айнтрахтом, последний даже в меньшинстве смог вырвать ничью, там тоже игра понравилась? А то что уже в каждой игре обязательно пропускает защита а то и два мяча, тоже нравится? Вот у Пепа если бы в центре защиты играли Боатенг с Хумельсом, я бы посмотреть хотел, чемпионом с большим отрывом он был всегда, только вот в ЛЧ вылетал в полуфиналах, но там у него из за травм даже одного нормального центрального защитника не было...

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