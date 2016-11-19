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    Нойер: «В Дортмунде нас ждет жаркий прием»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пообщался с журналистами перед матчем 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией».

    «На тренировке видно, что каждый футболист нашей команды выкладывается по максимуму. В прошлом наши матчи всегда были очень напряженными. В Дортмунде нас ждет жаркий прием.

    Дортмунд — главный конкурент «Баварии» а особенно в том, что касается победы в чемпионате. Будет очень важно не проиграть. В субботу мы должны выложиться на все 100 процентов, в противном случае нам не победить», – сказал страж ворот.

    Напомним, что центральная встреча 11-го тура Бундеслиги состоится сегодня, 19 ноября. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.11.2016 07:57
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