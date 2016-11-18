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    «Бавария» опровергла информацию о продлении контракта с Рибери

    Мюнхенская «Бавария» выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что информация о продлении контракта с полузащитником Франком Рибери не соответствует действительности. Напомним, ранее сообщалось, что француз продлил контракт с немцами до 2018 года.

    «Ежедневно о нашем клубе пишется масса новостей. При помощи социальных сетей они распространяются с сумасшедшей скоростью. Иногда эти новости даже близко не соответствуют действительности и являются ничем иным, как «утками». Поэтому мы хотим открыть рубрику «Утка дня», чтобы время от времени отдавать должное таким новостям в рамках этой рубрики, тем самым правильно информируя наших болельщиков. Информация о том, что Рибери продлил контракт до 2018 года, не соответствует действительности», – говорится в заявлении пресс-службы мюнхенского клуба.

    Источник: ФК «Бавария»

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    18.11.2016 01:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +319

      семенчик 18 ноября 2016, 08:18

      Жаль

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 18 ноября 2016, 08:08

      Да уже даже в новостях показали что подписал

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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов > dimon2602 23 ноября 2016, 15:43

      От игры Рибери остались горькие воспоминания.Его звезда -закатилась,Он доигрывает.Его даже в сборную не приглашают,Нет былой яркости,дриблинга,скорости .да и желания не видно особого.Так что.вряд ли с ним продлят контракт,Суперклуб "Баерн" ,может себе позволить купить более ценного игрока ,чем "старикашка" Рибери.

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