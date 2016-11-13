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    Куман подтвердил интерес «Эвертона» к Депаю

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Эвертона». Данную информацию подтвердил главный тренер «ирисок» Рональд Куман.

    «Да, я хотел бы видеть Депая в своей команде. На мой взгляд, это очень интересный игрок. Он обладает качествами, которые позволяют ему эффективно создавать опасность в атаке. Депай снова должен регулярно получать игровое время. В 2015 году я хотел приобрести его в «Саутгемптон», но он выбрал «Манчестер Юнайтед», – сказал Куман.

    Источник: Goal.com

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    13.11.2016 14:14
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