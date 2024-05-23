Семак прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о скором переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Дай бог, чтобы у Матвея Сафонова все получилось в одном из лучших клубов на сегодняшний день», – сказал Семак.