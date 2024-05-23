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    Семак прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о скором переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Дай бог, чтобы у Матвея Сафонова все получилось в одном из лучших клубов на сегодняшний день», – сказал Семак.

    • Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
    • В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.
    • Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (2)
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    MazaiNN
    1716472065
    Уже и ,,скорый,, переход. Пишите так как будто все решено.
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