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    Мутко считает участие России в эксперименте с видеоповторами бессмысленным

    Президент РФС Виталий Мутко в эфире программы «Свисток» поделился размышлениями об использовании современных технологий для помощи судьям.

    «Мы немного остановились в вопросе судейства. В последнее время не было прозрачной системы оценки арбитража. Накопился ряд вопросов, по которым необходимо принимать решения. Нужны ясные критерии, чтобы все знали, как оценивается работа арбитра, понимали, на сколько отстраняется арбитр, если он отработал плохо. А у нас в последние годы все хаотично.

    Видеоповторы? Думаю, в ближайшее время нам это не грозит. Пока что это эксперимент в двух-трех странах. Нам принимать участие в этом эксперименте, наверное, нет смысла. Что касается системы фиксации взятия ворот, то, если с ней все будет нормально на Кубке конфедераций, в следующем сезоне мы сможем ее оставить в чемпионате России», – сказал Мутко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2016 20:17
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 9 ноября 2016, 16:08

      Всё равно скоро ветер засвистит в карманах у мздоимцев. Всё равно технический прогресс уничтожит им лазейки. Твёрдо верю,что скоро судья будет на поле для того,чтобы свистнуть по команде с блока электронного управления игры и показывать нужную карточку.Уже сейчас легко можно это претворить в жизнь,но ,пока мудки в ФИФА не передохли,так и будут видеоповтором трясти,как великим достижением будущего.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 ноября 2016, 10:09

      Читаю все комментарии и высказывания Мудко и вижу, что все предложе-
      ния простые и напоминают практически тезисы. Выразить свои мысли
      лаконично он не может. Как с ним общаются работающие с ним люди?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > vladimir-7 9 ноября 2016, 13:27

      Извините, конечно, но, по-моему, Вы сами запутались. Тезисы по сути и есть лаконично сформулированные мысли. Что касаемо Мутко, то он в силу некоторых причин (не буду уточнять каких, хотя одна лишь фамилия здесь играет огромную роль) напоминает мне колдуна, эдакого волшебника-недоучку из "Битвы экстрасенсов", подающего к медийному столу свои амёбно-мутные словесные отвары под муторным соусом якобы активной и плодотворной собственной работы, направленной исключительно на благо российского футбола.

      3
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      Рейтинг: +1688

      Benifacto 9 ноября 2016, 04:31

      неужели нельзя ввести аналогично как в теннисе, подошёл попросил повтор, если прав был то можешь еще подойти, если нет то все!
      но этого не будет и в 2025!

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 ноября 2016, 00:26

      Конечно МуДко против , как тогда делать нужные результаты и т.п. ...........

      3
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 8 ноября 2016, 23:43

      Как только из ФИФА крикнут,то сразу же все сделают и так всегда и везде-пока гром не грянет!

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 ноября 2016, 23:26

      Игроки Спартака играть не дадут. Чуть что, повтор смотреть будут. Писули всякие писать начнут. Игре конец.

      -2
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      Рейтинг: +191

      bafor > Zeff 8 ноября 2016, 23:39

      Зенитовцы без догов вообще пропадут.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > bafor 9 ноября 2016, 09:01

      Да какие у Зенита доги. Против нас, даже Урал бьётся, как в последний раз. А Спартаку игру сдал.
      Терек вон какую свистопляску устроил, а Спартаку сдаст. И так везде.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zeff 9 ноября 2016, 10:12

      Нужно для каждой команды ограничить количество просмотров.

      2
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      Рейтинг: +664

      Небесная 8 ноября 2016, 21:58

      нахождение Мутко в спорте - бессмысленно

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 ноября 2016, 21:30

      Ну да надо сначала с корешами обтереть сколько стоит внедрить систему видеоповторов в России, умножить её на десять, грамотно поделить между всеми и тогда уж можно что-то говорить о внедрении, а пока точно не готовы

      3
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 8 ноября 2016, 21:11

      Фиксация ворот происходит в моем кабинете хахаха отрыгнул товарисч Мудко!

      4
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 8 ноября 2016, 20:57

      Конечно бессмысленно, а то зенит чемпионство проплатит, а после повтора судья помочь не сможет

      4
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