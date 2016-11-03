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    Братья Кержаковы выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч против «Дандолка»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Дандолка» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Зенит»: М. Кержаков, Кришито, Ломбертс, Нету, Анюков, Маурисио, Витсель, Жулиано, Шатов, А. Кержаков, Кокорин.

    Запасные: Лодыгин, Жирков, Юсупов, Мак, Могилевец, Джорджевич, Дзюба.

    «Дандолк»: Роджерс, Гэннон, Гартленд, Бойл, Шилдс, Хорган, Маунтни, МакМиллан, Финн, МакИлэни, Мэсси.

    Запасные: Сава, О'Доннелл, Барретт, Килдафф, Шилз, О’Коннор, Кин.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: УЕФА

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    03.11.2016 20:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 3 ноября 2016, 20:54

      Удачи братьям!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 3 ноября 2016, 20:49

      В Зените брат стоит за брата.
      Да! Велика у них зарплата.
      ГАЗПРОМ им платить МИЛЛИОН...
      Жаль что игры от братьев НОЛЬ!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +215

      KKH 3 ноября 2016, 20:46

      Удачи нашим!!! Ну и Краснодару конечно тоже. Болеем за наших

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 3 ноября 2016, 20:44

      удачи братьям и Зениту. обязаны выиграть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 3 ноября 2016, 20:41

      Надеюсь Саша сыграет как в свои лучшие годы, удачи ему, а Михаилу очередного сухаря.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 ноября 2016, 20:39

      Бил,бью и буду бить! Шура .я верю в тебя. Кока поможет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 3 ноября 2016, 20:29

      У младшего брата шансов забить больше)

      -1
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 3 ноября 2016, 20:22

      Оооо, все Зениту хана за ирландцев сегодня сыграет Мэсси

      0
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