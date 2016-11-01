Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мини-футбол. «Тюмень» разгромила «Сибиряк», «Норильский Никель» спасся от поражения в матче с «Диной»

    В матче 3-го тура Суперлиги лидер чемпионата «Сибиряк» в гостях крупно уступил «Тюмени».

    Из других встреч отметим противостояние «Норильского Никеля» и «Дины», в котором московский клуб на последних минутах упустил преимущество в три мяча и заработал лишь очко – 4:4.

    Чемпионат России. Суперлига. 3-й тур

    КПРФ (Москва) – Ухта – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Паулиньо, 29; 2:0 – Шарипов, 47; 2:1 – Пилипенко, 49 (10м); 3:1 – Паулиньо, 49.

    Тюмень – Сибиряк (Новосибирск) – 7:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сайотти, 15; 1:1 – Исламов, 29; 1:2 – Главатских, 36; 2:2 – Антошкин, 36 (6м); 3:2 – Лобков, 38; 4:2 – Соколов, 39; 5:2 – Милованов, 43; 6:2 – Соколов, 44; 7:2 – Логинов, 47.

    Новая Генерация (Сыктывкар) – Синара (Екатеринбург) – 1:6 (1:3)

    Голы: 0:1 – Фахрутдинов, 2; 1:1 – Тимощенков, 7 (в свои ворота); 1:2 – Агапов, 22; 1:3 – Демин, 24; 1:4 – Герасимов, 41; 1:5 – Фахрутдинов, 47; 1:7 – Шевчук, 49.

    Газпром-ЮГРА (Югорск) – Прогресс (Глазов) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Разуванов, 22; 1:1 – Лысков, 28; 2:1 – Лысков, 49.

    Норильский Никель (Норильск) – Дина (Москва) – 4:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Чащин, 20 (в свои ворота); 1:1 – Канивец, 21; 1:2 – Разоренов, 38; 1:3 – Эскердинья, 44; 1:4 – Разоренов, 46; 2:4 – Анисимов, 47; 3:4 – Анисимов, 48; 4:4 – Костыгин, 49.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2016 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 1 ноября 2016, 19:42

      хм

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11