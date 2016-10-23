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    Моуринью: «Если моя команда забьет гол на «Стэмфорд Бридж», я не буду праздновать как сумасшедший»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своих ощущениях перед матчем 9-го тура АПЛ против «Челси». Напомним, наставник возглавлял лондонский клуб с 2004 по 2007, а также с 2013 по 2015 года.

    «Я уже достаточно зрел, чтобы контролировать свои эмоции. Если моя команда забьет гол, буду ли я праздновать как сумасшедший? Нет. Буду ли я негативно реагировать, если болельщики негативно отнесутся ко мне? Нет. Когда некоторые тренеры покидают клубы, они любят доставать «грязное белье», рассказывая всем о том, что происходило внутри коллектива.

    Я покидают клубы с хорошими эмоциями. Я все отдаю клубу. Я хочу сохранять хорошие воспоминания, и о «Челси» у меня их много. Я не забываю другие вещи, но я держу их при себе», – заявил португальский специалист.

    Матч начнется в 18:00 по московскому времени. За событиями матча можно следить здесь.

    Источник: BBC

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    23.10.2016 13:14
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