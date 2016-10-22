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    Моуринью: «Если честно, надеюсь, что не вернусь в «Челси»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем с «Челси» заявил, что не рассчитывает когда-либо вернуться в лондонский клуб, который он уже дважды возглавлял.

    «Если честно, надеюсь, что возвращения не будет, потому что мне хотелось бы остаться в «Манчестер Юнайтед» на долгие, долгие годы. Это бы означало, что я не нашел себе другого клуба в АПЛ. Надеюсь, такого не будет.

    Я не жду от болельщиков «Челси» негативной реакции, даже если приду с символикой «Юнайтед» и буду сражаться за «Юнайтед». Нет причины принимать меня плохо, я думаю.

    Не знаю, будет ли прием хорошим – ведь я больше не их тренер. Я защищаю клуб-конкурент. Но реакция болельщиков не имеет значения. Я всегда буду благодарен.

    Мы пережили много невероятных, счастливых исторических моментов.

    Когда мы играли в ЛЧ после домашнего поражения и все говорили о моей отставке, фанаты на протяжении всей игры – не помню, то ли с «Порту», то ли с киевским «Динамо» – просто распевали мое имя в качестве поддержки. Я всегда чувствовал их поддержку и всегда буду благодарен», – сказал Моуринью.

    Источник: The Sun

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    22.10.2016 00:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +367

      gigs84 22 октября 2016, 22:59

      Давай Жозе, я бы очень хотел, чтобы ты превзошёл достижения Фергюсона в МЮ. В чемпионате Англии это практически невозможно, но в Еврокубках шансы есть.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 22 октября 2016, 11:09

      да никто его там особо не ждет

      1
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      Рейтинг: +56

      bloodhound 22 октября 2016, 09:29

      никогда не любил мю, но Мауру желаю в клубе удачи, побед и титулов. считаю, абрашка поступил в корне некрасиво, в свете повторного приглашения, а маура слили игроки.. их надо было выгонять..

      0
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 22 октября 2016, 06:03

      класс

      0
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