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    Гальтье: «Сент-Этьену» нужно что-то делать с атакой»

    Главный тренер «Сент-Этьена» Кристоф Гальтье признался, что доволен победой в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы с минимальным счетом над «Габалой» (1:0).

    «Признаться, я доволен этой победой. Но сегодня нам просто не хватало осознанности в завершении атак. Но для нас было важно одержать победу. В целом, по сравнению с нашими последними играми, сегодня у нас было гораздо больше возможностей для взятия ворот. Превосходство было на нашей стороне.

    Нам нужно что-то делать с нашей атакой. Правильные действия перед воротами соперника – ключ к успеху. Я думаю, что путевка в плей-офф будет разыграна между тремя командами с 5 очками», – заявил Галтье.

    Стоит отметить, что наставник пропускал эту встречу из-за дисквалификации.

    «Дисквалификация? Для себя я сделал множество открытий, наблюдая за игрой со стороны. С точки зрения эмоций, конечно, сложно прочувствовать ситуацию. Смотреть матч по телевизору не очень приятно», – добавил специалист.

    Источник: ФК «Сент-Этьен»

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    21.10.2016 09:16
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