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    Александр Кержаков: «Перед «Зенитом» стоит максимальная цель – победа в Лиге Европы»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что петербуржский клуб намерен стать победителем Лиги Европы в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые набрали шесть очков в двух матчах в группе D.

    – Цель в Лиге Европы по-прежнему максимальная – победа?

    – Не только у нас, а практически у всех участников Лиги Европы.

    – Даже у «Цюриха»? Следите за успехами своей бывшей команды?

    – Слежу. У них непростая группа, но они достаточно ровно играют. Надеюсь, им удастся выйти в плей-офф.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.10.2016 21:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 20 октября 2016, 21:20

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