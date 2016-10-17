К Джано есть большой интерес из России и Европы, но игрок ждет предложения от «Спартака»

Глава агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая сообщил, что в услугах хавбека «Спартака» Джано есть большая заинтересованность со стороны как российских, так и европейских клубов. Компания является официальным представителем интересов футболиста сборной Грузии. Напомним, на днях генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что клуб вступил в переговоры с 24-летним полузащитником по вопросу продления контракта.

«В конце прошлой недели состоялся телефонный разговор с Сергеем Родионовым как раз на тему возможного продления контракта Ананидзе. Клуб в лице генерального директора продекларировал свою заинтересованность в продолжении сотрудничества с Джано. Игрок, со своей стороны, также намерен остаться в «Спартаке», так как чувствует себя воспитанником клуба и ценит любовь и поддержку болельщиков. Правда, остается совсем мало времени до окончания контракта, и при желании Ананидзе может на правах свободного агента подписать предварительный контракт уже в январе, за полгода до истечения срока соглашения.

Есть ли интерес к игроку? Да, интерес большой, как из России, так и из Европы. Но мы пока ждем официального предложения от «Спартака» и предметного разговора с руководством клуба», – сказал Лепсая.