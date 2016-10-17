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  • К Джано есть большой интерес из России и Европы, но игрок ждет предложения от «Спартака»

К Джано есть большой интерес из России и Европы, но игрок ждет предложения от «Спартака»

17 октября 2016, 18:52
15

Глава агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая сообщил, что в услугах хавбека «Спартака» Джано есть большая заинтересованность со стороны как российских, так и европейских клубов. Компания является официальным представителем интересов футболиста сборной Грузии. Напомним, на днях генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что клуб вступил в переговоры с 24-летним полузащитником по вопросу продления контракта.

«В конце прошлой недели состоялся телефонный разговор с Сергеем Родионовым как раз на тему возможного продления контракта Ананидзе. Клуб в лице генерального директора продекларировал свою заинтересованность в продолжении сотрудничества с Джано. Игрок, со своей стороны, также намерен остаться в «Спартаке», так как чувствует себя воспитанником клуба и ценит любовь и поддержку болельщиков. Правда, остается совсем мало времени до окончания контракта, и при желании Ананидзе может на правах свободного агента подписать предварительный контракт уже в январе, за полгода до истечения срока соглашения.

Есть ли интерес к игроку? Да, интерес большой, как из России, так и из Европы. Но мы пока ждем официального предложения от «Спартака» и предметного разговора с руководством клуба», – сказал Лепсая.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (15)
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RussianHorse
1476723785
Ананидзе должен воссоединиться с Де Зуевым)
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--Сергей--
1476727745
Если на самом деле есть Европа - пускай едет.
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Aztec58
1476731167
Э-э, блин, генацвале цену набивает, ага, "большой интерес из Европы"...
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momwig_
1476773099
Вот если там реальный интерес с деньгами, то лучше бы продать. Хорошо он играет "по праздникам" (раньше вообще по большим, сейчас правда почаще), ну и травматичность - она никуда в целом не уходит... хотя дай ему Бог здоровья, конечно.
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