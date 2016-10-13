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    Бирхофф: «Кризис в игре Гетце можно сравнить с гриппом»

    Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф не сомневается в том, что полузащитник национальной команды Марио Гетце сможет вернуть свои лучшие качества.

    «Кризис в игре Гетце можно сравнить с гриппом. Тебе нужно некоторое время, чтобы преодолеть последствия болезни. Но этот футболист отлично работает, стараясь выполнять свои обязанности как можно лучше. Когда-нибудь он преодолеет свои трудности», – сказал специалист.

    Напомним, что Гетце так и не сумел проявить себя в «Баварии», после чего вернулся в дортмундскую «Боруссию».

    Источник: Sport1.de

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    13.10.2016 09:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 18 октября 2016, 07:36

      Частенько, что-то Марио болеет.

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