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    «ПСЖ» планирует приобрести Неймара следующим летом за 200 миллионов

    «ПСЖ» не оставляет попыток приобрести нападающего «Барселоны» Неймара. Руководство парижан готово заплатить за бразильского форварда следующим летом до 200 миллионов евро, а самому игроку предложить зарплату в 25 миллионов в год.

    Сообщается, что 24-летний футболист мог перейти во французский клуб накануне этого сезона, но в итоге решил остаться в столице Каталонии.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Неймар провел пять матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 100 миллионов.

    Источник: Goal.com

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    10.10.2016 13:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 10 октября 2016, 18:16

      Идиоты. Была гонка вооружений, теперь гонка покупок футболистов. Как следствие, этот процесс нельзя остановить и теперь стоимость игроков будет расти, как на дрожжах. Кризис капитализЬма, чёрт бы его побрал.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 октября 2016, 17:28

      еще 50 лямов добавьте потом можно и подумать над предложением!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 10 октября 2016, 16:29

      За такую сумму можно основать клуб который ЛЕ может взять минимум

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 октября 2016, 15:20

      За такую сумму купите лучше состав атлетико и плюс азар и ройса и еще голкипера Милана и все лига чемпионов ваща

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 октября 2016, 14:56

      Все сошли с ума!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 октября 2016, 14:43

      Не хило.....это рекордная сумма за футболиста!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 10 октября 2016, 14:13

      рынок сошел с ума

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > simoron81 10 октября 2016, 14:53

      Шейхи сошли с ума

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Tyler_Stark 10 октября 2016, 15:30

      Аль-Хелаифи сошел с ума.

      0
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