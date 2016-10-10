«ПСЖ» планирует приобрести Неймара следующим летом за 200 миллионов

Идиоты. Была гонка вооружений, теперь гонка покупок футболистов. Как следствие, этот процесс нельзя остановить и теперь стоимость игроков будет расти, как на дрожжах. Кризис капитализЬма, чёрт бы его побрал.
«ПСЖ» не оставляет попыток приобрести нападающего «Барселоны» Неймара. Руководство парижан готово заплатить за бразильского форварда следующим летом до 200 миллионов евро, а самому игроку предложить зарплату в 25 миллионов в год.
Сообщается, что 24-летний футболист мог перейти во французский клуб накануне этого сезона, но в итоге решил остаться в столице Каталонии.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Неймар провел пять матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 100 миллионов.