«Бавария» может подписать форварда «Спортинга»

Нападающий «Спортинга» Желсон Мартиньш может стать игроком «Баварии». В услугах форварда лично заинтересован главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.

«На данный момент я сконцентрирован на выполнении задач, которые были поставлены перед моей командой. У меня есть действующее соглашение со «Спортингом», – сказал он в интервью Calciomercato.

Интересно, что сам португалец уже неоднократно говорил о том, что не думает о смене клуба.