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    «Бавария» может подписать форварда «Спортинга»

    Нападающий «Спортинга» Желсон Мартиньш может стать игроком «Баварии». В услугах форварда лично заинтересован главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.

    «На данный момент я сконцентрирован на выполнении задач, которые были поставлены перед моей командой. У меня есть действующее соглашение со «Спортингом», – сказал он в интервью Calciomercato.

    Интересно, что сам португалец уже неоднократно говорил о том, что не думает о смене клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2016 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 октября 2016, 10:40

      Очередная утка! Одного португальца Саншеша уже взяли, да вот только маловато пока толку.

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