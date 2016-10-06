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    Обамеянг договорился с «Боруссией» о своем уходе в «Реал» следующим летом

    Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг покинет дортмундскую команду следующим летом. Сообщается, что 27-летний форвард договорился с руководством «шмелей» о том, что уйдет в летнее трансферное окно 2017 года в «Реал». Клуб дал слово, что не станет препятствовать трансферу габонца.

    Единственной причиной, которая может помешать Обамеянгу перейти в «Реал» – запрет на трансферы, наложенный ФИФА на мадридский клуб. Если санкции со «сливочных» не будут сняты, то футболист будет заявлен за испанцев лишь в январе 2018 года.

    Источник: Goal.com

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    06.10.2016 14:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      DIMON425 6 октября 2016, 18:33

      этот реал хапает игроков, а толку ни кого

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 октября 2016, 15:30

      Ожидалось. Но полгода без игровой практики тоже не дело. Или как Арда Туран и Суарес в Барсе будет тренироваться вместе с командой и всё.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 октября 2016, 14:32

      Вилами по воде писано. Ещё зимнее трансферное окно не настало, а тут уже про летнее слухи. Смешно.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > zatonn 6 октября 2016, 16:39

      он давно хотел в Испанию замерз совсем у немцев, холодно там говорит

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