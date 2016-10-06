Алаба: «Считаю, что Роналду гораздо сильнее Месси»

Любая горилла крупнее и сильнее Месси и прыгает непостижимо высоко и к тому же не является человеком, но увы, не умеет играть в футбол. Я очень уважаю Роналду, но то что сказал Алаба - это дурость, ага, или издержки перевода.
Защитник «Баварии» Давид Алаба сравнил нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду c форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. По мнению австрийца, капитан сборной Португалии гораздо сильнее.
«Я считаю, что Роналду гораздо сильнее Месси. Он действительно крупный и прыгает непостижимо высоко. Это просто не человек, можете мне поверить», — сказал защитник.
Напомним, что в этом году Криштиану Роналду стал чемпионом Европы.