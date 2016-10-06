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    Алаба: «Считаю, что Роналду гораздо сильнее Месси»

    Защитник «Баварии» Давид Алаба сравнил нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду c форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. По мнению австрийца, капитан сборной Португалии гораздо сильнее.

    «Я считаю, что Роналду гораздо сильнее Месси. Он действительно крупный и прыгает непостижимо высоко. Это просто не человек, можете мне поверить», — сказал защитник.

    Напомним, что в этом году Криштиану Роналду стал чемпионом Европы.

    Источник: Bild

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    06.10.2016 07:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 22:46

      Любая горилла крупнее и сильнее Месси и прыгает непостижимо высоко и к тому же не является человеком, но увы, не умеет играть в футбол. Я очень уважаю Роналду, но то что сказал Алаба - это дурость, ага, или издержки перевода.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1383

      Fin035 6 октября 2016, 22:06

      Он действительно крупный и прыгает непостижимо высоко! В том то и дело,это все что осталось у Рона.......! На этом и закончился уровень..........жаль!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 6 октября 2016, 21:58

      головойоп обыкновенный, как левандовски

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      Karakulov 6 октября 2016, 13:34

      Кто этого не знал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Raxor 6 октября 2016, 12:03

      Ну на данный момент может быть, а так Месси блистал поярче. У Месси невообразимый талант, а у Роналду дух, настоящий работяга!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 6 октября 2016, 11:39

      Согласен ...исходя из тактических соображений...

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 6 октября 2016, 09:39

      Да уж,аргумент превосходный)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -185

      Protosser 6 октября 2016, 09:04

      "можете мне поверить"
      Вот это аргумент..

      -1
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      Рейтинг: +3657

      АртурZaСМ 6 октября 2016, 07:58

      Разве , что в физическом плане... , что, кстати, Алаба и поведал...

      3
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      Рейтинг: +6979

      1bear 6 октября 2016, 07:56

      ...согласен на 90%...

      1
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