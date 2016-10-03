Широков до завершения карьеры мог перейти в «Борнмут»

да ты днище,а не футболист!!!и в интервью ни разу не сказал адекватной и толковой речи!!!а Борнмут не твой уровень)))
Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что не имел хороших шансов уехать из РФПЛ и поиграть в европейском клубе.
– Какой был ваш главный шанс в карьере?
– Главный шанс? Да я их все использовал. Какие у меня были шансы? Был шанс в ЦСКА в школе заниматься – я занимался. Был шанс играть в хороших командах – я в них играл. Настоящего шанса уехать за рубеж не было, поэтому я им не воспользовался.
– Ни одного вообще?
– Серьезного – ни одного. В последние полгода был вариант с «Борнмутом», но он сорвался. А я был готов.