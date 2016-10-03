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    Широков до завершения карьеры мог перейти в «Борнмут»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что не имел хороших шансов уехать из РФПЛ и поиграть в европейском клубе.

    – Какой был ваш главный шанс в карьере?

    – Главный шанс? Да я их все использовал. Какие у меня были шансы? Был шанс в ЦСКА в школе заниматься – я занимался. Был шанс играть в хороших командах – я в них играл. Настоящего шанса уехать за рубеж не было, поэтому я им не воспользовался.

    – Ни одного вообще?

    – Серьезного – ни одного. В последние полгода был вариант с «Борнмутом», но он сорвался. А я был готов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    03.10.2016 12:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 октября 2016, 22:56

      да ты днище,а не футболист!!!и в интервью ни разу не сказал адекватной и толковой речи!!!а Борнмут не твой уровень)))

      1
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 3 октября 2016, 22:23

      вот он супер игрок нашего российского родного первенства , на фиг не кому не нужен!!!уровень всем ясен

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 3 октября 2016, 22:04

      ПЕРЕШОЛ БЫ В САМАРСКИЙ СТЕЛЛАЖ ТАМ БЫ ЗАИГРАЛ НУ МОЖ С ТРУДОМ ИЛИ В ГАЗМЯС ТЕМА ПРОЖЖЁНА НО ВСЁ РАВНО

      -1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 3 октября 2016, 19:02

      Вот бы все поржали.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 3 октября 2016, 14:37

      Хватит уже про Рому, он в бюрократической номенклатуре. Одним словом чинарь, глядишь и шишкарём станет.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 октября 2016, 13:48

      Жаль не перешел. Его колкостей все равно бы не поняли - может и поиграл бы нормально. Ну хуже Били и Павлюка то точно

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      Рейтинг: +577

      yurdin 3 октября 2016, 13:11

      Что за колхоз?

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      Рейтинг: +1381

      marslond 3 октября 2016, 12:59

      Cейчас там Вилшер бегает.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > marslond 3 октября 2016, 14:49

      в аренде

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 3 октября 2016, 12:53

      мог.. хотел...был готов.. но Борнмут не хотел Широкова.. хотелка Борнмута сильнее!

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