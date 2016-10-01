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    Моуринью: «Лига Европы мешает играть в АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился размышлениями о своей работе в клубе.

    «Мне нужно время. Нужно, чтобы футболисты играли, чтобы я посмотрел на них в разных обстоятельствах. Мне нужно больше узнать о них.

    После каждого матча я узнаю их все лучше, особенно тех, кто на поле. Конечно, я бы хотел, чтобы и другие футболисты играли побольше, чтобы я мог с ними познакомиться.

    Но нам нужен основной состав, это точно. Лига Европы – это такой турнир, который сильнее всего мешает играть в домашнем чемпионате. Мы играем там по четвергам, а это сложно», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    01.10.2016 01:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      Воффка 1 октября 2016, 16:11

      В чём проблема?)))) Занимайте 10 место, и ничто не будет мешать в следующем сезоне))

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 октября 2016, 11:32

      Так твой МЮ еле обыграл Зарю и проиграл Феенорду!Зачем же тогда ставить основной состав,если ЛЕ мешает??Кажеться кто-то отматывается за невнятную игру!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 октября 2016, 10:53

      Плохому танцору что-то всегда мешает...

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