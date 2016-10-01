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    Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Кельном» и впервые в чемпионате потеряла очки и другие результаты

    В матче 6-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле не сумела сломить сопротивление «Кельна», сыграв вничью – 1:1. Отметим, что мюнхенский клуб впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Германии.

    В других встречах дубль Ведада Ибишевича принес «Герте» победу над «Гамбургом», «Хоффенхайм» взял верх над «Ингольштадтом», «Дармштадт» поделил очки с «Вердером», «Фрайбург» минимально обыграл «Айнтрахт».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

    Бавария – Кельн – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Киммих, 40; 1:1 – Модесте, 64.

    Герта – Гамбург – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ибишевич, 29; 2:0 – Ибишевич, 70 (с пенальти).

    Дармштадт – Вердер – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Колак, 19 (с пенальти); 1:1 – Сане, 51; 1:2 – Гнабри, 67; 2:2 – Колак, 73.

    Ингольштадт – Хоффенхайм – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Вагнер, 11; 0:2 – Демирбай, 35; 1:2 – Хинтерсер, 90 (с пенальти).

    Фрайбург – Айнтрахт – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Грифо, 4.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 18:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 3 октября 2016, 02:46

      Вот тебе и лучший старт в истории

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      Рейтинг: +1191

      ttter 1 октября 2016, 19:30

      Сказочный день для букмекерских контор.

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