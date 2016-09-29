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    Мини-футбол. Россия сыграет с Аргентиной в финале ЧМ

    Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира, обыграв в ½ португальцев.

    Отметим, что в решающем матче аргентинцы сразятся со сборной России.

    Поединок за мировую футзальную корону пройдет в городе Кали 1 октября и начнется в 22:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет для своих читателей текстовую трансляцию.

    Чемпионат мира-2016. Полуфинал

    Аргентина – Португалия – 5:2 (4:1)

    Голы: 1:0 – Борруто, 4. 1:1 – Ре, 8. 2:1 – Стацоне, 10. 3:1 – Вапораки, 11. 4:1 – Бранди, 12. 5:1 – Куццолино, 35. 5:2 – Бриту, 36.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 11:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 29 сентября 2016, 15:09

      Вперёд Россия!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 сентября 2016, 12:14

      Южноамериканские команды очень сильны, тем более на кону золото. Но ведь Иран обыграл Бразилию, доказав, что не боги горшки обжигают. РОССИЯ ВПЕРЕД!!!

      -1
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 29 сентября 2016, 11:52

      Вот так бы на больших полях играла наша сборная, как парни из мини-футбола!!! Только удачи и вперед Россия!!!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 11:18

      Будет сложно, поэтому - удачи!

      1
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