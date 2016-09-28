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    Ван ден Бром: «Надеемся увезти из Петербурга три очка»

    Главный тренер АЗ Джон ван ден Бром поделился ожиданиями в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

    «С моей точки зрения, у «Зенита» нет слабых сторон. Но мы надеемся в завтрашнем матче найти моменты, использовать их и увезти три очка. Будучи тренером «Андерлехта», я встречался с «Зенитом». Это было четыре года назад, тогда мы дома проиграли, но с того времени многое изменилось. Знаю, что в этом сезоне Халк покинул команду, но сейчас у соперника есть много других хороших игроков, но, думаю, самый сильный из них – это Витсель», – сказал ван ден Хорн.

    Матч «Зенит» – АЗ состоится в четверг, 29 сентября. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.09.2016 19:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 20:29

      Обойдёшься, блин.

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 29 сентября 2016, 19:00

      Получите ноль очков,Зенит на подъеме!Не подведите Питерцы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 сентября 2016, 12:09

      Для Зеньки главное не начать играть на расслабоне, как в первом матче, а с самого начала диктовать свои условия, что голландским командам не особо нравится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 29 сентября 2016, 08:57

      Надейся надейся) Надежда ведь умирает последней)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 сентября 2016, 01:46

      По мне так Жулиано сейчас просто топ уровень демонстрирует...

      2
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > ivanthebest 29 сентября 2016, 08:50

      да и джорджович и мак хороши.вся команда от части

      -1
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 29 сентября 2016, 01:32

      Когда тренер команды противника называет Витселя самым сильным игроком, это одновременно и обескураживает и обнадеживает

      0
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      Рейтинг: +12324

      Вомбат 28 сентября 2016, 23:43

      Ну если они считают Витселя сильнейшим игроком Зенита, значит ничего о нас не знают. Это обнадеживает.

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