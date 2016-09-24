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    Червиченко: «Мутко? Руководить нужно все-таки чем-то одним, а не хвататься за все, что подают на стол»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что совмещение постов министра спорта РФ и главы РФС Виталием Мутко может привести к отрицательным последствиям. Напомним, сегодня 57-летний функционер был переизбран на пост президента РФС.

    – Я считаю, руководить нужно все-таки чем-то одним, или всем российским спортом, или футболом. А не хвататься за все, что подают на стол. Но на данном примере можно видеть, как люди привыкают к власти и даже если заранее знают, что полностью отдаваться на этой работе не смогут, все равно за власть держаться всеми силами.

    – Почему вы сомневаетесь, что Мутко будет полностью отдаваться работе, в частности, развивать футбол в регионах? Не считая его совмещения, конечно.

    – Не знаю, стал бы серьезно заниматься детско-юношеским футболом Валерий Газзаев, но уверен, что Мутко в это серьезно внимать и контролировать точно не будет. За всю страну говорить не буду, не знаю в каком виде находится массовый и детско-юношеский футбол в разных регионах. Но приведу в пример Ростов. Футбольный регион, традиции, хороший для футбола климат. И стоит в запущенном виде интернат, в котором раньше готовили отличных футболистов – Хидиятуллина, Ледяхова, Лоськова – это только навскидку. Интернат давно в запущенном виде, но вопрос: что мешает его восстановить. Такие уж глобальные вложения здесь не требуются. Но воз и ныне там. Поэтому разговоры о каких-то программах, обучении тренеров и реализации стратегии, на мой взгляд, в большей степени предвыборный популизм, чем намерение все довести до конца.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.09.2016 20:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 24 сентября 2016, 22:22

      во всем мире не работает система совмещений -а у нас что сказка что ли? издеваются уже просто ,такое ощущение,что проверяют народ на прочность -до какого предела можно довести и что потом надо будет делать,но видимо вряд ли дождутся,если не ускорятся))вот и ускоряются))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 сентября 2016, 20:50

      Да они ждут-недождутся когда Ростов ноги протянет. Нафига им ещё 1 клуб вверху таблицы? Они же(2 столицы) должны представлять честь страны в Европе.А мы для них мусор.И клуб тоже.

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