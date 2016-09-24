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«Спартак» не предлагал Джано продлить контракт

24 сентября 2016, 06:01
24

Полузащитник «Спартака» Джано не исключил, что покинет московский клуб. У футболиста заканчивается контракт и красно-белые пока не предлагали игроку сборной Грузии продлить его.

«Если честно, мне каждый день звонят и говорят о вариантах из Европы и из российских клубов. Но я взял паузу.

«Спартак» – мой родной дом, хочу в нем остаться. Но пока не было предложений о продлении контракта. Я давно в команде, и не раз говорил, что если придется уйти, то приоритет – Европа. Все знают, что контракт у меня заканчивается, и за полгода могу вести переговоры. Потому и звонят», – заявил Ананидзе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (24)
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84aivengo
1474688328
зря...
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RedWhiteFans2
1474691335
А я думаю не зря.
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oyabun
1474691648
В клубе охренели что ли совсем? И так играть практически некому, скамейка короткая до неприличия, так еще наплевательски относятся к одному из лучших игроков основной обоймы? Не понимаю я логики руководства Спартака.. Тот же Зенит, любящий скупать всех лучших игроков РФПЛ сейчас быстренько подсуетится и заберет игрока себе. А оно Спартаку надо? Ослаблять свою команду и усиливать конкурента.
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ДСА
1474693303
Странная позиция Спартака.
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63_Camapa_63
1474695172
Если честно Джано нужно расти как игроку и это нужно делать в европе. Но с уважением отношусь к его словам что СпаМ его родной дом. Но бывают такие моменты что нужно оставлять свой дом, как бы не хотелось этого делать.
А руководство СпаМа будет логти кусать что опустили его.
Это сугубо мое мнение
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Joko21
1474696697
Спартак удивляет
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Опорник84
1474699286
Отпускать Джано сейчас нет смысла, тем более свободным агентом! Надо продлевать контракт!
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Doktor Dik
1474699678
если не продлят контракт, - это будет большой ошибкой
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ПФК ЦСКА Моscow
1474700325
хороший игрок, нужно его сохранять спартаку
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Диктор
1474700586
Да ему думаю стоит ему предложить продление контракта,согласен игрок часто подвержен травмам-но как играет когда он в составе-одно загляденье.
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