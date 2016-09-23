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    Хеведес: «Мне понятен свист болельщиков в наш адрес»

    Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес признал, что его команда играет не в тот футбол, который хотят видеть болельщики. Футболист отметил, что относится с пониманием к эмоциям фанатов клуба.

    «Мне понятен свист болельщиков в адрес «Шальке». Когда мы проигрываем четыре матча подряд, то это не может вызвать воодушевление. Самое важное, чтобы в команде и вне ее царило спокойствие. У меня нет чувства, что мы теряем голову из-за неудач. Очень многое мы делали хорошо после предсезонного периода. И результаты – единственное, чего нам не хватает», — сказал футболист.

    Напомним, что по итогам четырех туров «Шальке» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

    Источник: Goal.com

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    23.09.2016 08:27
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