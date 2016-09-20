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    Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Вольфсбург» и другие результаты

    В поединках четвертого тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» нанесла разгромное поражение «Вольфсбургу», «Дармштадт» разошелся миром с «Хоффенхаймом», «Ингольштадт» уступил «Айнтрахту», а «Фрайбург» взял верх над «Гамбургом».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур

    Дармштадт – Хоффенхайм (Зинсхайм) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 46; 1:1 – Олейник, 90.

    Вольфсбург – Боруссия (Дортмунд) – 1:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Геррейру, 4; 0:2 – Обамеянг, 16; 1:2 – Дидави, 53; 1:3 – Дембеле, 58; 1:4 – Обамеянг, 62; 1:5 – Пищек, 73.

    Ингольштадт – Айнтрахт (Франкуфрт) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Абрахам, 45; 0:2 – Очипка, 50.

    Фрайбург – Гамбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Петерсен, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2016 22:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +255

      aleksander 21 сентября 2016, 10:01

      Боруссия Д огонь просто в начале сезона!!! главное чтобы не сдулись далее))

      -1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 сентября 2016, 07:35

      Что-то слишком резво Боруссия Д начала чемпионат.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > ДАША Д 21 сентября 2016, 09:35

      Да, но только до встречи с Баварией))

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 сентября 2016, 23:59

      Все так будет продолжатся сочувствую реалу... баруссия их как и раньше в группе отимеет как может... и щас реал не очень

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