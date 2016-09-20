«Лестер» и «Челси» сыграют в 1/16 финала Кубка Лиги

В рамках 1/16 финала Кубка английской Лиги сыграют «Лестер» и «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр»

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!