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«Лестер» и «Челси» сыграют в 1/16 финала Кубка Лиги

20 сентября 2016, 09:47
9

В рамках 1/16 финала Кубка английской Лиги сыграют «Лестер» и «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр»

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Лиги Лестер Челси
Комментарии (9)
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marslond
1474354565
Удачи Лестеру.
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ХересБелорус
1474354820
У кого сильнее скамейка?
Ответить
Александр ЗА
1474356446
Да
Ответить
alexis02lion
1474358083
За Лестер. Кубок это слишком небольшой турнир, а на один матч Лисы могут собраться и выстрелить. А так круто что на такой стадии уже начинаются топовые матчи.
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Андрей Ермошин
1474359201
Интересно будет посмотреть на обе команды, в особенности на Челси, после поражения от Ливерпуля.
Ответить
melnicn
1474361165
2-1
Ответить
Касабланка
1474362025
Удачи Лестеру!
Ответить
udavMike
1474371174
вперед,Лестер
Ответить
ЦСКА 2015-2016
1474469291
лестер от сосал
Ответить
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