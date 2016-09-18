Скрипник отправлен в отставку с поста главного тренера «Вердера»

Руководство «Вердера» отправило в отставку главного тренера команды Виктора Скрипника. Как сообщает официальный сайт бременского клуба, увольнение 47-летнего специалиста вызвано неудовлетворительными результатами зелено-белых в нынешнем сезоне, которые на данный момент занимают последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

Напомним, Скрипник возглавлял «Вердер» с 2014 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Нури.