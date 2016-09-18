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    Скрипник отправлен в отставку с поста главного тренера «Вердера»

    Руководство «Вердера» отправило в отставку главного тренера команды Виктора Скрипника. Как сообщает официальный сайт бременского клуба, увольнение 47-летнего специалиста вызвано неудовлетворительными результатами зелено-белых в нынешнем сезоне, которые на данный момент занимают последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

    Напомним, Скрипник возглавлял «Вердер» с 2014 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Нури.

    Источник: ФК «Вердер»

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    18.09.2016 11:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 сентября 2016, 13:28

      Когда уже музыканты вылетят. Вот как Астон Вилла долго стояла на вылет и всё не вылетала, но наконец это случилось. В бундеслиге тяжелее вылететь. Как он ещё 2 года смог продержаться, тех кто был до быстрее убирали.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > alexis02lion 22 сентября 2016, 00:53

      А почему вы так хотите вылета Вердера?

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 18 сентября 2016, 11:55

      давно пора, при нем не было результата не когда

      1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 18 сентября 2016, 11:42

      лол

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