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    Бенитес: «В Чемпионшипе много хороших английских игроков, тренеры сборной Англии не должны обходить их стороной»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес отметил, что уровень Чемпионшипа достаточно высок, чтобы приглашать оттуда игроков в сборную Англии. При этом по словам испанского специалиста, в АПЛ присутствует дефицит качественных английских футболистов.

    «Чемпионшип сейчас – это турнир очень хорошего уровня. В лиге собрано много качественных английских футболистов. Каждый год, в каждом чемпионате происходит одно и то же: все жалуются на большое количество иностранных игроков и отсутствие места для своих. В частности, в Испании. Мало англичан в Премьер-лиге – зато много в Чемпионшипе», – сказал Бенитес.

    Источник: Skysports

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    17.09.2016 12:44
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