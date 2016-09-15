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    Алькасер: «За всю историю еще не было такого игрока, как Месси»

    Новичок «Барселоны» Пако Алькасер высказал мнение об атакующем трио каталонского клуба – Лионеле Месси, Луисе Суаресе и Неймаре.

    «За всю историю еще не было такого игрока, как Месси. Играть рядом с ним – привилегия для меня.

    Для меня также честь находиться в одной раздевалке с лучшим центральным нападающим мира – Суаресом. С нетерпением жду, когда смогу сыграть вместе с ним.

    Неймар – очень хорош. Он молод и до сих пор прогрессирует. Он просто получает удовольствие от игры в футбол», – сказал Алькасер.

    Источник: ФК «Барселона»

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    15.09.2016 18:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 15 сентября 2016, 20:42

      Лижет,не лижет это его дело,думаю любой из вас увидя Месси в живую будите в восхищении....Я терпеть не могу барсу,но футбол смотрю с 98 года,и лучше игрока я не видел.

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Psih86 15 сентября 2016, 20:54

      А я смотрю футбол с 1981 года, но это не значит, что до этого времени не было игроков лучше) Игроков такого уровня и выше было достаточно, просто нужно интересоваться историей футбола. На этом сайте половина пользователей не имеет понятия о футболе прошлого века, зато очень любят ставить минусы и спорить.

      -1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Антибиотик 15 сентября 2016, 23:19

      да ладно тебе) ты судишь на фоне футбола прошлых лет. а то, что футбол тех лет был гораздо ниже уровнем, тебя не смущает?

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 15 сентября 2016, 20:35

      Привилегия - исключительное право кого-то на что-то. То есть это значит, что кроме обладателя привилегии на что-то, другие это делать не имеют право. Например, "вводить чрезвычайное положение в стране - привилегия Президента".
      А теперь, господа редакторы, почитайте, что вы там понаписали про привилегию!))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 20:26

      Всё так, воздал должное.

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 15 сентября 2016, 20:18

      Даже не хочется комментировать бред этого юноши.

      -1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Антибиотик 15 сентября 2016, 23:20

      а твой бред и подавно. но все же не удержался..

      0
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      Рейтинг: +90

      greck 15 сентября 2016, 18:11

      не понял!? Чё список такой короткий? У остальных что задниц нет?...чтоб лизнуть...

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > greck 15 сентября 2016, 19:11

      остальные заднеприводные, они лижут.

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