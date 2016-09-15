Алькасер: «За всю историю еще не было такого игрока, как Месси»

Лижет,не лижет это его дело,думаю любой из вас увидя Месси в живую будите в восхищении....Я терпеть не могу барсу,но футбол смотрю с 98 года,и лучше игрока я не видел.
Новичок «Барселоны» Пако Алькасер высказал мнение об атакующем трио каталонского клуба – Лионеле Месси, Луисе Суаресе и Неймаре.
«За всю историю еще не было такого игрока, как Месси. Играть рядом с ним – привилегия для меня.
Для меня также честь находиться в одной раздевалке с лучшим центральным нападающим мира – Суаресом. С нетерпением жду, когда смогу сыграть вместе с ним.
Неймар – очень хорош. Он молод и до сих пор прогрессирует. Он просто получает удовольствие от игры в футбол», – сказал Алькасер.