Лига Европы. «Зенит» стартует матчем с «Маккаби»

Не хочеться болеть за зенит. Хоть и российский клуб.Быдляцкие болелы типа зенита оли оли марселы александра отбивают желание поддерживать клуб. Ни в одном клубе нет таких неадекватов,есть конечно везде уроды ,но таких как внашей культурной столице ёщё поискать надо.Обсирают всё и вся. P.S. Bombat нормальный болела!!!
Сегодня, 15 сентября, «Зенит» в гостях проведет матч с«Маккаби» Тель-Авив в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Израильский клуб в квалификации турнира прошел словенскую «Горицу», «Кайрат», румынскую «Пандурию» и хорватский «Хайдук».
Текстовая трансляция матча начнется в 20:00 по Москве.