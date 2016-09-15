Лига Европы. «Зенит» стартует матчем с «Маккаби»

Сегодня, 15 сентября, «Зенит» в гостях проведет матч с«Маккаби» Тель-Авив в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Израильский клуб в квалификации турнира прошел словенскую «Горицу», «Кайрат», румынскую «Пандурию» и хорватский «Хайдук».

Текстовая трансляция матча начнется в 20:00 по Москве.