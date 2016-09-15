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    Лига Европы. «Зенит» стартует матчем с «Маккаби»

    Сегодня, 15 сентября, «Зенит» в гостях проведет матч с«Маккаби» Тель-Авив в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Израильский клуб в квалификации турнира прошел словенскую «Горицу», «Кайрат», румынскую «Пандурию» и хорватский «Хайдук».

    Текстовая трансляция матча начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 07:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 сентября 2016, 18:53

      Не хочеться болеть за зенит. Хоть и российский клуб.Быдляцкие болелы типа зенита оли оли марселы александра отбивают желание поддерживать клуб. Ни в одном клубе нет таких неадекватов,есть конечно везде уроды ,но таких как внашей культурной столице ёщё поискать надо.Обсирают всё и вся. P.S. Bombat нормальный болела!!!

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Зенит оле оле ола 15 сентября 2016, 19:11

      Башка твоя дурья! Ты хоть что нибудь знаешь о культурной столице России?

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Alekandr 15 сентября 2016, 20:18

      Научись правильно разговарить без мата. С людьми пообщайся!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле ола 15 сентября 2016, 21:14

      Эх ты, бугагагагага,паршивец сглазил Зеньку!!!.....нельзя евреям проигрывать, надо вырывать победу...мы все болеем за российскую команду...удачи Зениту)))

      1
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 15 сентября 2016, 11:01

      За Егора Филипенко и Маккаби!))))

      -1
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус > VVM1964 15 сентября 2016, 11:27

      Собрали! и безруким в РФ еще продадим и наваримся)))))

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 10:53

      Маккаби нужно наказывать! Жестоко наказывать!

      -2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 сентября 2016, 10:50

      По Зеньке и шапка...тьфу ..соперник. Сильней Мкккаби Зеньке соперник почему то не попадается...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 15 сентября 2016, 10:42

      "Кайрат, Горица, Хайдук, Пандурий .... так, кто там следующий ? Зенит, заходи! "- пробурчал Арвеладзе, поправляя кипу на макушке и протирая инструмент для обрезания...

      2
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      Рейтинг: +24

      seawave 15 сентября 2016, 10:34

      Вперед, Зенит!!!Только победа!!!

      -3
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 15 сентября 2016, 10:25

      главное три очка взять.

      -3
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 15 сентября 2016, 10:09

      Соперник не подарок, тем более у себя дома.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 15 сентября 2016, 10:00

      Без Дзюбинью поехали. Кержаков должен порадовать

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 09:08

      Зениту искренней удачи сегодня!

      2
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