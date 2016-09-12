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    Бубнов: «Каррера сильнее как тренер Карпина и Аленичева. При нем «Спартак» – явный лидер РФПЛ по игре»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расклад сил по итогам шестого тура российской Премьер-лиги.

    «Тот расклад, который имеется после шестого тура чемпионата, полностью отражает силы команд на данный момент. По игре — «Спартак» явный лидер. Есть уверенность, мощь, эмоции, а главное — тактическое понимание того, как надо играть. ЦСКА первые пять матчей провел на выезде и только шестой — дома. Это не помешало команде взобраться на вторую строчку. Дальше должно быть чуть легче, ведь больше матчей будет уже на своем новом стадионе. Наконец, «Зенит» после вялого старта обретает себя, забив восемь безответных мячей в двух играх «Томи» и «Арсеналу». Отлично себя проявляют и новички команды — Мак и Жулиано. Думаю, эти три команды и разыграют между собой чемпионство.

    Сейчас мы видим тот «Спартак», который не смогли создать ни Валерий Карпин, ни Дмитрий Аленичев. Я в первую очередь говорю об игре в обороне. Если с атакой все было периодически хорошо, то в защите по три-четыре выхода один на один и кучу голевых моментов у своих ворот команда получала. Сейчас — один пропущенный мяч в шести играх! Это топ-результат в итальянском стиле «Ювентуса».

    Причем игроки в обороне у Массимо Карреры те же, что были ранее. Похоже, итальянец просто сильнее как специалист и Аленичева, и Карпина. Он знает, как нужно играть в защите, и донес это до футболистов. Он сильнейший тактик, что подчеркивают и сами игроки. Если «Спартак» с достоинством выйдет из скорой серии матчей против «Зенита», «Ростова» и ЦСКА, то сможет создать себе очковый задел и уже всерьез рассчитывать на чемпионство. Пока же об этом говорить очень рано», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.09.2016 20:03
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 13 сентября 2016, 05:44

      Согласен с Бубновым.Каррера сильнее предыдущих спецов.Аленичев очень разочаровал,как тренер.И вёл себя довольно странно.Типа состав укомплектован...Во что это было?

      -1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 13 сентября 2016, 00:24

      да и при алени бы так же сейчас играли.он создавал эту кому

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 сентября 2016, 23:44

      "Похоже, итальянец просто сильнее как специалист и Аленичева, и Карпина. "

      Как такое может быть, при том что Карпин и Аленичев тренеры с профессиональной лицензией и некоторым опытом, а Каррера стал главным тренером из физрука только в Спартаке с десяток матчей назад ??? Зачем тогда в России нужна система подготовки главных тренеров ? И главный вопрос - зачем вообще в России нужен свой доморощенный футбол, если приезжие тренеры по подготовке защитников могут рулить Спартаком лучше наших профессиональных тренеров ?

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor > Обер-КанцлерЪ 12 сентября 2016, 23:51

      Аланичев и Карпин не плохие, но не опытные тренера. А Каррера с самим Ювентусом ушпешно работал. Не зря же его держали в Ювентусе. И у него много опыта тренерской работы в топ-команде.

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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Обер-КанцлерЪ 13 сентября 2016, 02:43

      Лол, ты походу вообще не понимаешь, что такое талант, профессионализм и почему он очень редко коррелируется с теоретическим обучением...
      Не удивлюсь, если ты работаешь каким-нибудь штатным сотрудником в среднестатистической фирме, с таким-то мировоззрением.

      Почитай, как свою карьеру строили Стив Джобс, Марк Цукерберг и прочие миллиардеры, построившие свои империи на уме, а не воровстве ресурсов и все станет понятно тебе.

      -1
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 > Обер-КанцлерЪ 13 сентября 2016, 05:47

      Школа тренерская?Явно слабее итальянской.Что дало нашкму футболу новое поколение тренеров?Ничего.Советской школы слабее в разы.Зато понтов не меряно.

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 12 сентября 2016, 23:32

      Опять бубнилы говяжьим языком стали тарабанить! Ну, разыгрались пельменьи, и это хорошо - интрига чемпионата . А более - НИЧЕГО, кроме визга комментаторов.Ха!

      -2
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 12 сентября 2016, 23:08

      А не ты ли говорил, что вся проблема Спартака в обороне,а Каррера это тренер защитников. И с его игрой у руля Спартак будет играть так же :)

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 12 сентября 2016, 22:22

      Ну а пока по плану 39 сухарь конского бездаря))))))

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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 > spartach n1 13 сентября 2016, 05:50

      Игорян так и до сотни дотянет,на Гинес замахнётся

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2016, 22:20

      Опять же, пока делать глобальные выводы и на что-то надеяться рано... Но, по крайне мере пока, история очень похожа на приход в Атлетико Симеоне, где матрасники то и дело впускали каждый матч и где был цирк в обороне, сопоставимый со спартаковским в прошлых сезонах. И сейчас Атлетико мы сами знаем что за команда. Надеюсь и Спартак сможет пройти по этому пути и пошуметь в дальнейшем и в Европе, также как пошумел и шумит Атлетико.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 12 сентября 2016, 21:47

      Судьи всё испортят,просто не с теми играли)))

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      Рейтинг: +91

      Warrior God > Legioner-05 12 сентября 2016, 21:55

      Не дай бог!

      0
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 > Legioner-05 12 сентября 2016, 22:39

      Кстати такой вариант точно есть )))

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      Рейтинг: +1126

      richi > Legioner-05 13 сентября 2016, 08:15

      Судьи всегда против Спартака, они члены заговора.

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      Рейтинг: +62

      jinhae 12 сентября 2016, 21:38

      с симпатией отношусь к спартаку, но последнюю игру видел только середину.
      даже делая скидку на россию, увидел по большей части бей-беги..а это поставленной игрой не назовешь

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      Рейтинг: +42

      SPIDER1984 12 сентября 2016, 21:23

      на данный момент Спартак просто супер на всех линиях и всё заслуженно терпение и труд всё перетрут!!!!!!!!!!!
      Спартак так держать!!!!!!!!!!!

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