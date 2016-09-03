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    Клопп: «В Примере Месси может за игру пробежать 4,3 километра, забив пять голов. В АПЛ такого нет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился размышлениями о разнице между Примерой и АПЛ.

    «Основная разница между АПЛ и другими турнирами состоит в том, что здесь конкуренция всегда сильна.

    Испания отличается тем, что там «Барселона» половину матчей может играть вторым составом, а Месси может пробежать за игру 4,3 километра, забив пять голов. Это – восстановительная тренировка. В Англии такого нет ни в одном матче», – сказал Клопп.

    Также наставник мерсисайдцев вспомнил летний товарищеский матч против «Барселоны» (4:0).

    «Барселона» отличается от других команд. Они играют везде, попадают в великое множество мест, они не знают, где находятся. Мы играли с ними в Лондоне. В тоннеле они зевали, потягивались, оглядывались, словно говоря: «А, это «Уэмбли», мило». И да, мы обыграли их. Хотя они могли забить пять голов».

    Источник: Sport.es

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    03.09.2016 19:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 сентября 2016, 01:07

      АПЛ если даже погрябняк забивал что в Россие часто не увидишь...

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > de bruyne 4 сентября 2016, 11:53

      он не забивал, от него просто отлетало в ворота! "Это ли не чудо?!" - думал он

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 3 сентября 2016, 21:33

      Не то что Месси, аж Аршавин Ливерпулю вдул за игру 4-ку)

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 3 сентября 2016, 21:32

      Просто пожалели вас долбаебов.. Просто так нех бегать забивать) В ЛЧ попадитесь им, покажи на что способна твоя команда)))

      -2
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 3 сентября 2016, 21:29

      Ну-ка, а где же там победы английских клубов, в еврокубках, за последние годы? Смотрю каждый год как про-команды Премьер лиги, натягивают из года в год Барселоны, Реалы, Баварии и других любитей этой игры. Галактике стыдно за вас уважаемые!




      Шутка конечно, но истина посередине. Возможно Юрген прав, кто знает.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 сентября 2016, 20:44

      Месси больше играет в футбол головой (то есть умом) чем ногами, поэтому бегает мало забивает много!

      4
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 3 сентября 2016, 19:15

      Ой не надо ля-ля делать из АПЛ какую-то сверх лигу... Коста , Агуэро, Санчес пришли в АПЛ с примеры и что затерялись??? Месси и Роналду обсуждать вообще не стоит как мне кажется они и в АПЛ и в бундеслиге и в Серии А столько же колотить будут...

      -2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > АртурZaСМ 3 сентября 2016, 22:19

      Вряд ли. Сломают.

      -1
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль > АртурZaСМ 4 сентября 2016, 11:35

      Роналду играл в АПЛ и близко не было таких показателей как в лиге двух команд.

      -2
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