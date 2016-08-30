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    Официальный сайт «Барселоны» допустил утечку информации о трансфере Алькасера

    Нападающий «Валенсии» Пако Алькасер стал игроком «Барселоны».

    Официально об этом трансфере пока объявлено не было, но на сайте каталонского клуба появилось сообщение о розыгрыше футболки, подписанной Алькасером.

    «Выиграйте подписанную футболку Алькасера. Добро пожаловать, Пако Алькасер! Молодой испанский нападающий стал шестым приобретением этого сезона, и мы хотим отпраздновать его прибытие розыгрышем футболки, которую он подписал специально для фанатов «Барселоны», – гласило объявление на официальном сайте «Барселоны».

    Этот текст сопровождался фотографией Алькасера в тренировочной форме каталонцев.

    Источник: Sport.es

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    30.08.2016 00:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 30 августа 2016, 09:06

      Вот это утечка...чувствуется на*еб

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 30 августа 2016, 05:42

      Зря переходит
      На лавке закиснет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 30 августа 2016, 02:15

      пох...

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 30 августа 2016, 00:57

      Какая утечка? Это просто реклама.

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