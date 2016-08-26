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    Жеребьевка группового этапа Лиги Европы начнется в 14:00 по московскому времени

    26 августа в 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка группового этапа Лиги Европы. На этой стадии Россия представлена «Краснодаром» и «Зенитом».

    Всего в групповом этапе будут играть 48 клубов, которые разделят на 12 групп.

    Корзина 1: «Шальке» (Германия), «Зенит» (Россия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Атлетик» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Аякс» (Голландия), «Интер» (Италия), «Фиорентина» (Италия), «Андерлехт» (Бельгия), «Виктория» (Чехия).

    Корзина 2: «АЗ Алкмаар» (Голландия), «Брага» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия), «Рома» (Италия), «Фенербахче» (Турция), «Спарта» (Чехия), ПАОК (Греция), «Стяуа» (Румыния), «Генк» (Бельгия), АПОЕЛ (Кипр), «Стандард» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция).

    Корзина 3: «Гент» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Рапид» (Австрия), «Слован» (Чехия), «Сельта» (Испания), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Фейеноорд» (Голландия), «Аустрия» (Авсрия), «Майнц» (Германия), «Цюрих» (Швейцария), «Саутгемптон» (Англия).

    Корзина 4: «Панатинаикос» (Греция), «Сассуоло» (Италия), «Карабах» (Азербайджан), «Астана» (Казахстан), «Астра» (Румыния), «Ницца» (Франция), «Заря» (Украина), «Коньяспор» (Турция), «Османлыспор» (Турция), «Габала» (Азербайджан), «Хапоэль» Б-Ш (Израиль), «Дандолк» (Ирландия).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2016 13:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 августа 2016, 14:58

      У Краснодара конечно могла бы быть группа и полегче... Зенька обязан выходить с первого места, набрав не меньше 15 очков...

      1
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      Рейтинг: +124

      z89 26 августа 2016, 14:16

      Когда на сайте появится таблица коэффициентов уефа? Ребята поддержите предложение!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 26 августа 2016, 11:48

      ...удачного жребия Зениту и Краснодару!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 26 августа 2016, 11:21

      Зенит в первой пятерке претендентов на победу... Краснодар в десятке...если конечно не будут валять дурака как в последних двух матчах...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      fgh45h 26 августа 2016, 11:13

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://fur.ly/0/nosov

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 августа 2016, 10:30

      Не плохо бы на Сассуоло посмотреть.

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      Рейтинг: +10481

      Bivaliy67 26 августа 2016, 10:07

      Желаю в соперники - Рому, Саутгемптон и Ниццу.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 августа 2016, 10:06

      Вот такую бы группу:МЮ, Фенербахче, Краснодар, Ницца. И болельщиков порадовать и себя проверить в приличной группе.

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      Рейтинг: +1289

      каа > Pro100Kid 26 августа 2016, 11:23

      МЮ, Рома, Краснодар, Панатиокос...)))

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