Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Россия – на шестом месте рейтинга УЕФА после квалификации еврокубков

    Россия расположилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА после завершения квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    На данный момент в активе России коэффициент 44,332. На одно очко наша страна отстает от Франции и 0,5 опережает Португалию. Между этими странами в этом сезоне пойдет борьба за пятое и шестое место в таблице, которые дают право выставить в Лигу чемпионов три команды (две из них – с группового этапа).

    Напомним, выступления в еврокубках продолжают четыре клуба. «Ростов» и ЦСКА сыграют в Лиге чемпионов, «Зенит» и «Краснодар» – в Лиге Европы. У французов осталось пять команд, у португальцев – четыре.

    Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА

    1. Испания – 87,141
    2. Германия – 67,641
    3. Англия – 63,819
    4. Италия – 60,998
    5. Франция – 45,332
    6. Россия – 44,332
    7. Португалия – 43.832
    8. Украина – 38,633
    9. Бельгия – 32,800
    10. Турция – 32,200

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2016 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 августа 2016, 21:17

      Ростов и Краснодар подняли рейтинг, надеюсь зенька не подведет))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 26 августа 2016, 17:27

      а смысл, того что мы сейчас на шестом, если ЦСКА и Ростов вряд ли выйдут из группы? Если Порту и Бенфика выйдут в плей-офф, Спортинг продолжит в ЛЕ вместе с Брагой? Если ПСЖ дойдет до 1/4, а Монако отправит ЦСКА максимум в ЛЕ? Чтобы в конце сезона быть на 6-ом или 5-ом надо всем выступить выше головы, и выше португальских/французских клубов. То, что у них сгорят очки за первый год, мало что меняет, ибо данные дивизионы всегда выступают стабильно на уровне более высоком чем РФПЛ. Армейцам надо выходить в 1/8, попадать на П/Ф и выбивать их. Краснодару с Зенитом надо дойти в ЛЕ до последних стадий. Ростову прорваться в ЛЕ, и пройти хотя бы несколько стадий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 26 августа 2016, 15:52

      В следующем году у нас все шансы на пятое подняться. У французов хороший сезон сгорит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 26 августа 2016, 13:32

      Вот так нах! ))) И это не смотря на то, что свинота специально гадит стране просерая своё место. В этом году они пошли ещё дальше и пытались не пустить в группу Ростов, разваливая команду. Не даром говорят, что Спартак - антинародная команда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 августа 2016, 09:45

      Скорее всего на 6 месте останемся, спасибо Спартаку в первую очередь

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 августа 2016, 09:30

      Эх, жалко вчера Сент-Этьен не отъехал.... все предпосылки к этому были...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 26 августа 2016, 08:56

      это не надолго главное хохлов не подпустить хотя наши и на такое способны

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Lenine > Garrincha58 26 августа 2016, 09:20

      В следующем году из-за сгорания высоких коэффициентов у Португалии и Франции Россия вообще может на 5 месте оказаться

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7993

      nik55 26 августа 2016, 08:01

      а смысл -играть от этого лучше наши клубы не станут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 26 августа 2016, 07:27

      Удачи всем нашим клубам в еврокубках!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 26 августа 2016, 05:31

      кто подскажет в случае сохранения места в 6-ке , 3 клуба в лч будут представлять россию в сезоне 16/17 или17/18

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq > qweewqqweewq 26 августа 2016, 05:55

      Как я понимаю,если по завершению еврокубков 16/17 Россия останется на 6-м месте(лучше бы конечно Французов обогнать и встать на 5-е),то в сезоне 17/18 Россию будут представлять 3 клуба в ЛЧ ( 2 клуба на прямую,3-й через квалификацию,и 3 клуба в ЛЕ) вроде так)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq > qweewqqweewq 26 августа 2016, 05:57

      я тут опечатался вопрос был о сезонах 17/18 или 18/19

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский > qweewqqweewq 26 августа 2016, 08:48

      18/19

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11