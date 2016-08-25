Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шальке-04» арендовал у «Тоттенхэма» Бенталеба

    Полузащитник «Тоттенхэма» Набиль Бенталеб продолжит карьеру в Германии. 21-летний алжирец перейдет на правах аренды в «Шальке-04», где будет выступать до конца нынешнего сезона.

    «Я в предвкушении нового вызова в «Шальке». Шесть недель назад я впервые услышал об интересе со стороны клуба и с того самого момента надеялся, что этот переход состоится. «Шальке-04» со своими великолепными болельщиками считается и в Англии великим клубом. После посещения Гельзенкирхена на прошлой неделе мое желание перейти только усилилось. Я очень счастлив и постараюсь помочь команде достигнуть поставленные на сезон цели», – заявил Бенталеб.

    Источник: ФК «Шальке-04»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2016 14:51
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 25 августа 2016, 18:30

      За игровой практикой пошёл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 25 августа 2016, 15:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это просто топ новость:))) Сенсация так сенсация:) Нет инфы, кто там усилит МИТОС из Новочеркасска?:)

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > and4ever86 25 августа 2016, 15:19

      Я понимаю, выход в групповой этап Лиги чемпионов, все дела. Но по-моему пора уже заканчивать бухать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Бомбардир 25 августа 2016, 15:25

      Бухать для детей. Нормальный посоны убиваются носваем! По праздникам можно и носвай со спайсом!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax > and4ever86 25 августа 2016, 15:47

      Умри

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > SandersMax 25 августа 2016, 22:13

      Кто убивается носваем - тот бессмертен!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11