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    Румменигге раскритиковал болельщиков дортмундской «Боруссии»

    Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил недовольство действиями болельщиков дортмундской «Боруссии» и назвал их «неблагодарными людьми».

    Так функционер прокомментировал реакцию болельщиков на Матса Хуммельса, который этим летом перешел в «Баварию» из «Боруссии». Вчера футболист сыграл свой первый официальный матч за мюнхенцев. В матче за Суперкубок Германии «Бавария» обыграла «Боруссию» со счетом 2:0.

    «Это катастрофа и вызывает разочарование. Хуммельс восемь лет не жалел сил в матчах за «Боруссию», и вот их благодарность», – сказал он.

    Источник: Goal.com

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    15.08.2016 07:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 августа 2016, 09:19

      Чемпионат Германии смотреть не интересно,Бавария скупает всех сильнейших у своих конкурентов и ещё обижаются,что этих игроков потом освистывают!

      0
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 15 августа 2016, 16:48

      Руммениге походу давно пи*ды не получал

      0
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 15 августа 2016, 13:36

      По его логике вообще весь дортмунд должен баварию благодарить просто за то что она есть

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 15 августа 2016, 10:33

      Ты черт Румменигге,тебе этого не понять потому что ты только и можешь что скупать лучших в Германии!

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 августа 2016, 08:41

      Ага, пивка ему налить надо было

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 августа 2016, 08:24

      Должны были сказать Спасибо

      -1
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