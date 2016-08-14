Боатенг признан лучшим игроком года в Германии

Защитник «Баварии» Джером Боатенг признан лучшим игроком чемпионата Германии по итогам прошлого сезона. В голосовании журналистов 27-летний немец обошел своих одноклубников Томаса Мюллера и Роберта Левандовски, занявших второе и третье место соответственно.

В прошедшем сезоне Боатенг провел за «Баварию» в Бундеслиге 19 матчей, в которых заработал три желтых карточки.