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    Боатенг признан лучшим игроком года в Германии

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг признан лучшим игроком чемпионата Германии по итогам прошлого сезона. В голосовании журналистов 27-летний немец обошел своих одноклубников Томаса Мюллера и Роберта Левандовски, занявших второе и третье место соответственно.

    В прошедшем сезоне Боатенг провел за «Баварию» в Бундеслиге 19 матчей, в которых заработал три желтых карточки.

    Источник: ФК «Бавария»

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    14.08.2016 14:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 августа 2016, 11:03

      После того, как этого защитника Месси усадил на пятую точку и ему полчаса развязывали ноги? Да хоть когда это произошло и хоть где.

      0
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 14 августа 2016, 16:44

      бредовый источник

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 14 августа 2016, 14:47

      Источник: ФК Бавария))) А кого же еще они могли назвать лучшим? Объективно Мхитарян и Обамеянг - это первые 2 места, а третий кто-то из Баварии Мюллер или Левандовски, но никак не человек, привезший пенальти от итальянцев

      1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > diadushka 14 августа 2016, 15:18

      Чем же Мхитарян и уж тем более бесполезный Обамеянг то лучше того же Левандовски и Мюллера раз ты этих ставиш выше ))) И при каких делах то Евро? Речь то идет про матчи за Баварию))) а не за Сборную )))

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > VReDNiY 14 августа 2016, 15:23

      Тем, что Боруссия набрала больше очков в этом розыгрыше, чем за всю свою историю, даже когда становилась чемпионом и то меньше набирали! Заслуга только этого трио: Мхитарян-Ройс-Обамеянг. В то время как в Баварии ВСЕ игроки - звезды! И показатели: лучший ассистент бундеслиги и один из лучших бомбардиров тому свидетельство!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > VReDNiY 14 августа 2016, 15:25

      и если помнишь кого выбрали лучшим игроком по итогам зрительских голосований?))) Зрителей не обманешь! А экспертные мнения они субъективны

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > diadushka 15 августа 2016, 11:01

      согласен. Обамеянг и Мхитарян провели фантастический сезон

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 14 августа 2016, 14:33

      Спорно

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > MrVanes-Zenit 14 августа 2016, 15:15

      спорно только одно )))) Когда Зенька выигрывает матчи РФПЛ. Все остальное закономерно)))

      -2
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