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    Кононов: «Мамаев – это потеря, но у нас есть другие футболисты»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал результат матча против «Крыльев Советов» (1:1).

    «Первые 12 мнут были сложные. «Крылья» проводили быстрые атаки, нам было сложно. В последствии мы выровняли игру. Очень хорошо провели первые минуты второго тайма. В целом, мы владели мячом территориально. Очень напряженная игра, очень жаркая погода. Могу сказать, что мы приобрели одно очко.

    Травма Мамаева? Мамаев – это потеря. Но те футболисты, которые у нас есть, могут заменять друг друга», – передает слова Кононова корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2016 20:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 14 августа 2016, 09:55

      хреновенько ..не может быть никаких отговорок...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 13 августа 2016, 22:01

      Да с Мамаевым вы бы 10:1 выиграли. Сказочники.

      -2
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