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    Сегодня ФИФА огласит вердикт по апелляции «Реала» на трансферный запрет

    13 августа Апелляционный комитет ФИФА должен принять решение по апелляции «Реала» на трансферный запрет.

    Напомним, что 15 января дисциплинарный комитет ФИФА запретил «королевскому клубу» регистрировать новых игроков, так как клуб нарушил правила, ограничивающие переходы несовершеннолетних футболистов.

    Сразу после этого «Реал» подал апелляцию на это решение, и уже с 29 января запрет был приостановлен.

    Если же ФИФА оставит свое решение в силе, то у «Реал»а не будет возможность заявлять новичков в течение двух ближайших трансферных окон.

    Источник: AS

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    13.08.2016 07:58
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      DIMON425 14 августа 2016, 04:05

      ТАК ИМ И НАДО

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Barmaleus 13 августа 2016, 09:26

      хихихи

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 августа 2016, 08:24

      Давно пора

      -3
      Ответить
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